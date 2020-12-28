***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 145.100.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 01.02.2022Vade (Gün Sayısı) 400Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTERA22215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020İhraç Fiyatı 0,83524Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.02.2022Kayıt Tarihi 31.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.02.2022Ek Açıklamalar400 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL. nominal değerli özel sektör tahvilinin tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 30/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895267BIST