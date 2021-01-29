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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.01.2021 19:21



***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 33.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 33.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTERA72118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.000.000
İhraç Fiyatı 0,91272
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.07.2021
Kayıt Tarihi 26.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.07.2021
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 179 gün vadeli planlanan 33.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 03/02/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906395


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TKNSA 15,40 338.214.512 % 10,00  
PKENT 1.524,60 22.011.057 % 10,00  
MMCAS 6,49 2.353.514 % 10,00  
TSGYO 5,39 7.479.539 % 10,00  
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Altın Ons 1.859 1.859 17,02  
Altın Gr. 436 436 1,58  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 27,11 27,14 0,55  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,11  
B. Petrol 55,53 55,53 0,43  
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