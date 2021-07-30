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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.07.2021 10:33



***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSTERA42213 Isın kodlu 10.000.000 TL tahvilin ikinci kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 455
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,3993
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTERA42213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 4,5976 18,4411 19,7573 459.764 Evet
2 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 5,3519 21,4666 23,2591 535.194 Evet
3 28.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 5,3993 21,897 23,771 539.993
4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022
5 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSTERA42213 Kupon Ödeme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,3519 Kupon Ödeme Tutarı:535.190.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:2
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSTERA42213 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin 535.190.-TL'lik faiz tutarı 30/07/2021 tarihi itibari ile yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952939


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DOBUR 14,08 2.950.884 % 10,00  
KTSKR 22,02 45.299.289 % 9,99  
VKING 6,50 20.572.507 % 9,98  
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Tam 3.262 3.344 -28,11  
Yarım 1.577 1.618 -13,60  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,52 25,56 0,03  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,03  
B. Petrol 74,83 74,83 -0,27  
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