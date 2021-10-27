***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2021 18:41
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSTERA42213 ısın kodlu 10.000.000.- TL tahvil dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 455
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5038
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTERA42213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 4,5976 18,4411 19,7573 459.764 Evet
2 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 5,3519 21,4666 23,2591 535.194 Evet
3 28.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 5,3993 21,897 23,771 539.993
4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 5,5038 21,8359 23,6842 550.384
5 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSTERA42213 Kupon Ödeme Tarihi: 28 Ocak 2022 Kupon Faiz Oranı:% 5,5038 Kupon Ödeme Tutarı:550.384.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:4
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSTERA42213 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin dödrüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,5038 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973017
BIST