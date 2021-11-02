***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2021 15:41
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTERAK2116 ısın kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTERAK2116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 06.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,91272
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.11.2021
Kayıt Tarihi 01.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
179 gün vadeli planlanan 20.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 09/05/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFTERAK2116 ISIN kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki bononun faiz ve anapara tutarı olan 20.000.000.-TL, 02/11/2021 tarihi itibari ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973991
BIST