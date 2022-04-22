***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimizin, 30.000.000-TL nominal tutarlı ve 91 gün vadeli, TRFTERA72217 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.07.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,30Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTERA72217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,94912Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.07.2022Kayıt Tarihi 21.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASİA RATİNG BB 02.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler91 gün vadeli planlanan 30.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 22.04.2022, itfa tarihi 22.07.2022 şeklindedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023147BIST