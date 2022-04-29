***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSTERA42213 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi ve itfa bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 29.04.2022Vade (Gün Sayısı) 455Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,3798Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTERA42213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 4,5976 18,4411 19,7573 459.764 Evet2 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 5,3519 21,4666 23,2591 535.194 Evet3 28.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 5,3993 21,897 23,771 539.929 Evet4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 5,5038 21,8359 23,6842 550.384 Evet5 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 6,3798 25,5894 28,154 637.983 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 10.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASİA RATİNG BB 02.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSTERA42213 Kupon Ödeme Tarihi: 29 Nisan 2022 Kupon Faiz Oranı:% 6,3798 Kupon Ödeme Tutarı:637.980-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:5 ve 10.000.000 TL anapara itfası gerçekleşmiştir.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSTERA42213 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin beşinci kupon ödeme dönemine ilişkin 637.980-TL'lik faiz tutarı ve anapara tutarı olan 10.000.000 TL'nin itfası 29.04.2022 tarihi itibari ile yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025464BIST