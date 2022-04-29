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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.04.2022 13:33
***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSTERA42213 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi ve itfa bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 455
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,3798
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTERA42213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 4,5976 18,4411 19,7573 459.764 Evet
2 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 5,3519 21,4666 23,2591 535.194 Evet
3 28.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 5,3993 21,897 23,771 539.929 Evet
4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 5,5038 21,8359 23,6842 550.384 Evet
5 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 6,3798 25,5894 28,154 637.983 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 10.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG BB 02.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSTERA42213 Kupon Ödeme Tarihi: 29 Nisan 2022 Kupon Faiz Oranı:% 6,3798 Kupon Ödeme Tutarı:637.980-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:5 ve 10.000.000 TL anapara itfası gerçekleşmiştir.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSTERA42213 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin beşinci kupon ödeme dönemine ilişkin 637.980-TL'lik faiz tutarı ve anapara tutarı olan 10.000.000 TL'nin itfası 29.04.2022 tarihi itibari ile yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025464


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Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,21 22,24 -0,56  
Gümüş Gr. 10,62 10,63 -0,26  
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