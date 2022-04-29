***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 546 gün vadeli 20.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.10.2023Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6388Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSTERAE2317Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 546 gün vadeli planlanan 20.000.000 TL. nominal değerli özel sektör tahvilinin tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 06.05.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 5,6388 22,6172 24,6109 1.127.7632 28.10.2022 27.10.2022 28.10.20223 27.01.2023 26.01.2023 27.01.20234 28.04.2023 27.04.2023 28.04.20235 28.07.2023 27.07.2023 28.07.20236 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASİA RATİNG BB 02.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025801BIST