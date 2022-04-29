***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.04.2022 18:16
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 546 gün vadeli 20.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6388
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTERAE2317
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 546 gün vadeli planlanan 20.000.000 TL. nominal değerli özel sektör tahvilinin tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 06.05.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 5,6388 22,6172 24,6109 1.127.763
2 28.10.2022 27.10.2022 28.10.2022
3 27.01.2023 26.01.2023 27.01.2023
4 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023
5 28.07.2023 27.07.2023 28.07.2023
6 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG BB 02.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025801
BIST