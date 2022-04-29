Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.04.2022 18:16
***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 546 gün vadeli 20.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6388
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTERAE2317
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) 546 gün vadeli planlanan 20.000.000 TL. nominal değerli özel sektör tahvilinin tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 06.05.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 5,6388 22,6172 24,6109 1.127.763
2 28.10.2022 27.10.2022 28.10.2022
3 27.01.2023 26.01.2023 27.01.2023
4 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023
5 28.07.2023 27.07.2023 28.07.2023
6 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG BB 02.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025801


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AGHOL 41,00 33.436.278 % 0,00  
AGESA 20,16 3.432.711 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8806 14,9011 % 0,16  
Euro 15,6293 15,6496 % 0,01  
Sterlin 18,5306 18,6236 % 0,00  
Frank 15,1538 15,2451 % -0,02  
Riyal 3,9558 3,9756 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 -0,39  
Altın Gr. 891 891 0,20  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,63 22,67 -0,14  
Gümüş Gr. 10,82 10,85 0,01  
B. Petrol 108 108 -0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru