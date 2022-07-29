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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.07.2022 15:58
***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSTERAE2317 ISIN Kodlu nominal 20.000.000TL. tutarındaki bononun birinci kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,7316
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTERAE2317
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 5,6388 22,6172 24,6109 1.127.763 Evet
2 28.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 5,7316 22,9896 25,0506 1.146.328
3 27.01.2023 26.01.2023 27.01.2023
4 28.04.2023 27.04.2023 28.04.2023
5 28.07.2023 27.07.2023 28.07.2023
6 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASİA RATİNG BB 02.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRSTERAE2317 Kupon Ödeme Tarihi:29 Temmuz 2022 Kupon Faiz Oranı:% 5,6388 Kupon Ödeme Tutarı: 1.127.763.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:1
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSTERAE2317 ISIN kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki bononun birinci kupon ödeme dönemine ilişkin 1.127.763.-TL'lik faiz tutarı29/07/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049275


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Tam 6.777 6.865 31,00  
Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
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