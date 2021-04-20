***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.04.2021 11:59
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'u ektedir. Ayrıca şirketimiz www.terayatirim.com internet adresinde de ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929593
BIST
11:471.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,79
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.386
En Düşük
1.357
11:478,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 8,0950
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|Önceki Kapanış
|: 8,0650
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8,1217
En Düşük
8,0681
11:479,8028
En Yüksek
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|: 0,66%
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|Açılış
|: 9,7600
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 461,50
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|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler11:47
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.212.815
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.388.894
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|KUTPO
|51,30
|46.850.919
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.105.508
|% -9,95
|
|EDIP
|1,99
|1.486.403
|% -9,95
|
|VAKFN
|21,76
|5.371.410
|% -9,93
|
|SAYAS
|21,24
|11.914.786
|% -9,92
|
|GARAN
|7,11
|665.851.695
|% 1,57
|
|EREGL
|18,10
|458.275.710
|% -0,33
|
|PETKM
|6,57
|400.604.842
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,19
|335.267.571
|% -1,24
|
|SISE
|7,23
|221.174.255
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,84
|209.089.042
|% -1,08
|
|TSKB
|1,26
|120.280.112
|% -2,33
|
|GARAN
|7,11
|665.851.695
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,13
|182.670.247
|% 2,40
|
|PETKM
|6,57
|400.604.842
|% -0,61
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1124
|8,1184
|% 0,37
|
|Euro
|9,7932
|9,8028
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,3121
|11,3689
|% 0,33
|
|Frank
|8,8328
|8,8860
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1561
|2,1669
|% 0,31
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,01
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|0,77
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