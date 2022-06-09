***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.06.2022 17:03
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"u ekte ve Şirketimiz www.terayatirim.com internet adresinde yer almakta olup, kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036519
BIST
17:392.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,36
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:3917,2516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1254
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2516
En Düşük
17,0843
17:3918,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0902
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:391.020,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.020,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:37
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.588.710
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|41.098.525
|% 9,96
|
|FLAP
|4,32
|95.845.536
|% 9,92
|
|FONET
|13,06
|79.971.902
|% 9,84
|
|TSGYO
|6,75
|52.037.104
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|93.477.853
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.535.031
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,40
|34.618.461
|% -8,23
|
|THYAO
|47,22
|7.321.802.617
|% 1,07
|
|SISE
|22,82
|3.223.436.585
|% 4,39
|
|SASA
|43,46
|2.245.723.825
|% 1,49
|
|SAHOL
|19,75
|1.801.237.769
|% -0,55
|
|TOASO
|63,20
|1.427.773.974
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,64
|728.077.252
|% -1,49
|
|DOHOL
|4,08
|918.527.148
|% 2,77
|
|SEGYO
|1,19
|250.771.686
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,62
|900.908.121
|% 0,87
|
|ODAS
|2,94
|533.674.763
|% 2,44
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2396
|17,2451
|% 0,69
|
|Euro
|18,4421
|18,4880
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,5274
|21,6353
|% 0,56
|
|Frank
|17,5719
|17,6777
|% 0,79
|
|Riyal
|4,5794
|4,6024
|% 0,60
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-10,77
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,16
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,13
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Seans Raporu
17:37
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17:52XU100
Endeks 2, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 41, 452.00 milyon TL de
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17:52MEDTR
Yüzde 4.44 oranında artışla 16.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 605, 528 adet işlem
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17:50KGYO
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 857 adet işlem
-
17:49KARSN
Yüzde 4.59 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 756, 294 adet işlem
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17:48FONET
Yüzde 9.76 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 257, 208 adet işlem