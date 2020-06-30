***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 15:19
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OĞUZ TEZMEN 17.188.589,90 TRY 45,84
EMRE TEZMEN 15.654.076,20 TRY 41,74
GÜL AYŞE ÇOLAK 4.657.333,90 TRY 12,42
TOPLAM 37500000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853483
BIST
16:37116.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 731,58
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
16:376,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
16:377,6907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
16:37390,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,69
|Açılış
|: 390,03
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|21,22
|10.352.347
|% 9,95
|
|ADESE
|2,01
|325.590.250
|% 9,84
|
|CEOEM
|4,15
|53.094.142
|% 9,79
|
|GOZDE
|5,11
|202.819.271
|% 9,66
|
|MRGYO
|1,82
|47.552.559
|% 9,64
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,51
|18.269.122
|% -6,43
|
|ULAS
|6,06
|9.559.807
|% -5,61
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|SALIX
|10,98
|116.910
|% -3,68
|
|EKGYO
|2,06
|1.824.184.690
|% 7,29
|
|IHLGM
|1,69
|600.415.523
|% 4,97
|
|ODAS
|2,50
|507.613.044
|% 1,63
|
|ADESE
|2,01
|325.590.250
|% 9,84
|
|BNTAS
|4,40
|292.579.819
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,06
|1.824.184.690
|% 7,29
|
|IHLGM
|1,69
|600.415.523
|% 4,97
|
|ODAS
|2,50
|507.613.044
|% 1,63
|
|CEMAS
|1,51
|272.017.258
|% 3,42
|
|ADESE
|2,01
|325.590.250
|% 9,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4147
|8,4569
|% 0,10
|
|Frank
|7,1931
|7,2364
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,20
|
|Altın Gr.
|389
|390
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.540
|-11,20
|
|Tam
|2.595
|2.606
|-11,50
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-5,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-0,65
|