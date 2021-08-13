***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.08.2021 10:01
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK. - -
EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ - -
GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ - -
MUSTAFA METİN SEYHAN GENEL KOORDİNATÖR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957844
BIST
11:401.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
11:408,5312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0096
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
11:4010,0291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0342
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0077
11:40482,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,58
|Açılış
|: 482,94
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler11:40
|VKING
|7,60
|4.089.335
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.346.499
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.992.049
|% 9,87
|
|AGYO
|3,16
|53.619.299
|% 9,72
|
|GSDDE
|2,43
|12.605.073
|% 8,48
|
|MARKA
|5,01
|5.373.956
|% -9,89
|
|IDGYO
|2,95
|13.390.364
|% -9,79
|
|EDATA
|15,97
|5.784.643
|% -5,22
|
|VKFYO
|6,52
|12.685.239
|% -4,40
|
|OZBAL
|11,85
|6.860.166
|% -4,13
|
|GARAN
|9,32
|579.252.920
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|359.413.691
|% 1,72
|
|SISE
|8,54
|318.605.932
|% 1,43
|
|TUPRS
|99,70
|316.812.271
|% 1,42
|
|GENIL
|14,92
|230.226.264
|% 4,63
|
|YKBNK
|2,50
|196.706.925
|% -0,40
|
|GARAN
|9,32
|579.252.920
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|359.413.691
|% 1,72
|
|SISE
|8,54
|318.605.932
|% 1,43
|
|GSDHO
|1,91
|46.584.984
|% 1,60
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5312
|8,5312
|% -0,11
|
|Euro
|10,0217
|10,0291
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,7608
|11,8197
|% 0,01
|
|Frank
|9,2316
|9,2873
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2725
|2,2839
|% 0,08
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|3,71
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|70,82
|70,82
|-0,49
|