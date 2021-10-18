Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2021 10:40



***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OĞUZ TEZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI 45.84 Bağımsız Üye Değil
EMRE TEZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ 38.99 Bağımsız Üye Değil
GÜL AYŞE ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ 12.42 Bağımsız Üye Değil
KADİR BOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye
İOAKİM ÇALIKUŞU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK. - -
EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ - -
GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ - -

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.
EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ
GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ
FERYAL KÖKER GENEL MÜDÜR YRD.
ABDÜLKADİR ÇAKIR GENEL MÜDÜR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971177


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:401.413
Değişim :  0,25% |  3,47
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.417 En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler13:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 265,10 545.576 % 10,00  
TLMAN 31,32 47.181.895 % 9,97  
MERIT 32,04 38.209.013 % 9,95  
PRKAB 16,97 82.800.621 % 8,50  
UFUK 20,70 48.304 % 7,48  
daha fazla
13:40 Alış Satış %  
Dolar 9,2754 9,2789 % 0,19  
Euro 10,7560 10,7625 % 0,15  
Sterlin 12,7135 12,7773 % 0,15  
Frank 9,9880 10,0481 % -0,06  
Riyal 2,4684 2,4808 % 0,27  
daha fazla
13:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.762 -5,82  
Altın Gr. 526 526 -0,16  
Cumhuriyet 3.478 3.531 11,00  
Tam 3.462 3.549 11,71  
Yarım 1.673 1.717 5,66  
Çeyrek 839 858 2,83  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 -0,09  
Gümüş Gr. 6,94 6,94 -0,00  
B. Petrol 85,93 85,93 1,09  
Seans Raporu 13:40
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru