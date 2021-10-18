***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOĞUZ TEZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI 45.84 Bağımsız Üye DeğilEMRE TEZMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ 38.99 Bağımsız Üye DeğilGÜL AYŞE ÇOLAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ 12.42 Bağımsız Üye DeğilKADİR BOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız ÜyeİOAKİM ÇALIKUŞU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK. - -EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ - -GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ - -Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİGÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİFERYAL KÖKER GENEL MÜDÜR YRD.ABDÜLKADİR ÇAKIR GENEL MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971177BIST