***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEMİR MÜNİR SARPYENER GENEL MÜDÜR 01.10.2021 0212 365 10 00 esarpyener@terayatirim.comYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİGÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİEMİR MÜNİR SARPYENER GENEL MÜDÜRFERYAL KÖKER GENEL MÜDÜR YRD.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972021BIST