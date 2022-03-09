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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2022 15:04
***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.
EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ
GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ
EMİR MÜNİR SARPYENER GENEL MÜDÜR
HAKAN SÖNMEZ GENEL MÜDÜR YRD.
FERYAL KÖKER
ETHEM UMUT BEYTORUN
RÜYA AKBULUT
ÜMİT SİNCANLI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008693


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:022.038
Değişim :  1,31% |  26,42
Açılış :  2.036  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.055 En Düşük
2.031
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 404.256 % 10,00  
GRSEL 9,07 395.461 % 9,94  
SASA 55,40 1.945.238.551 % 9,16  
ISGYO 8,20 242.696.044 % 9,04  
SNGYO 5,99 50.600.527 % 8,51  
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15:00 Alış Satış %  
Dolar 14,6663 14,6746 % 1,55  
Euro 16,1026 16,1347 % 2,09  
Sterlin 19,2129 19,3092 % 1,73  
Frank 15,7269 15,8216 % 1,46  
Riyal 3,8942 3,9138 % 1,35  
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15:00 Alış Satış %  
Altın Ons 2.013 2.013 -37,84  
Altın Gr. 947 948 -6,45  
Cumhuriyet 6.287 6.382 39,00  
Tam 6.257 6.418 41,11  
Yarım 3.024 3.105 19,89  
Çeyrek 1.517 1.552 9,94  
Gümüş.Ons 26,19 26,23 -0,23  
Gümüş Gr. 12,30 12,32 0,03  
B. Petrol 124 124 -3,74  
Seans Raporu 15:00
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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