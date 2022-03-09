***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2022 15:04
***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
OĞUZ TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.
EMRE TEZMEN YÖNETİM KUR.BŞK.VEKİLİ
GÜL AYŞE ÇOLAK YÖNETİM KUR.ÜYESİ
EMİR MÜNİR SARPYENER GENEL MÜDÜR
HAKAN SÖNMEZ GENEL MÜDÜR YRD.
FERYAL KÖKER
ETHEM UMUT BEYTORUN
RÜYA AKBULUT
ÜMİT SİNCANLI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008693
BIST
15:022.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 26,42
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
15:0214,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2314
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6820
En Düşük
14,4349
15:0216,1352
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3308
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1548
En Düşük
15,7698
15:02947,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,20
|Açılış
|: 947,82
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler15:00
|GZNMI
|16,94
|404.256
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|395.461
|% 9,94
|
|SASA
|55,40
|1.945.238.551
|% 9,16
|
|ISGYO
|8,20
|242.696.044
|% 9,04
|
|SNGYO
|5,99
|50.600.527
|% 8,51
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,74
|14.730.243
|% -6,80
|
|RYSAS
|4,29
|12.956.031
|% -6,33
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|25,98
|4.095.908.453
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,63
|2.299.688.726
|% 0,27
|
|SASA
|55,40
|1.945.238.551
|% 9,16
|
|KOZAL
|140,10
|1.714.913.113
|% -3,11
|
|SISE
|13,33
|1.393.288.745
|% 3,25
|
|ODAS
|1,47
|240.254.854
|% 3,52
|
|THYAO
|25,98
|4.095.908.453
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,63
|2.299.688.726
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,66
|509.319.336
|% 1,10
|
|SISE
|13,33
|1.393.288.745
|% 3,25
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6663
|14,6746
|% 1,55
|
|Euro
|16,1026
|16,1347
|% 2,09
|
|Sterlin
|19,2129
|19,3092
|% 1,73
|
|Frank
|15,7269
|15,8216
|% 1,46
|
|Riyal
|3,8942
|3,9138
|% 1,35
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-37,84
|
|Altın Gr.
|947
|948
|-6,45
|
|Cumhuriyet
|6.287
|6.382
|39,00
|
|Tam
|6.257
|6.418
|41,11
|
|Yarım
|3.024
|3.105
|19,89
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|0,03
|
|B. Petrol
|124
|124
|-3,74
|