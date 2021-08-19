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***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.08.2021 19:33



***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2021
Karar Sayısı
1011
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                             FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 19.08.2021
 
KARAR SAYISI : 1011
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
Yönetim Kurulumuzun 19.08.2021 tarih ve 1011 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan,
 
 
 
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 faaliyet dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini,
 
 
 
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
 
 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan konsolide finansal tabloların şirketin ve konsolidasyona tabi ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin ve konsolidasyona tabi ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
 
Saygılarımızla.
 
 
 
TERA  YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
Gül Ayşe ÇOLAK            Emre TEZMEN                                       
 
                                      
 
Yön.Kur.Üyesi                 Yönetim Kurulu Başkan Vkl




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959453


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