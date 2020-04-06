***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 15:07
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞELER A.Ş 9.540,7 % 0,010279 % 0,019093 % 0,018575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835117
BIST
17:2692.016
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 2.463,20
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:266,7523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:267,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:26357,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 7,21
|Açılış
|: 357,78
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.905.271
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.853.253
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|279.862
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.977.528
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.844.473
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,52
|39.103.107
|% -9,68
|
|INFO
|5,78
|24.764.576
|% -9,55
|
|RALYH
|7,30
|2.109.894
|% -8,75
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,76
|609.728.900
|% 2,92
|
|SASA
|9,26
|549.856.720
|% 9,98
|
|THYAO
|9,18
|542.909.121
|% 2,80
|
|PETKM
|3,47
|490.637.757
|% 1,76
|
|ASELS
|23,74
|392.248.816
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,07
|154.267.719
|% 7,00
|
|PETKM
|3,47
|490.637.757
|% 1,76
|
|YKBNK
|1,87
|248.340.450
|% 2,75
|
|KARSN
|1,38
|134.840.817
|% 5,34
|
|GSRAY
|2,20
|195.905.271
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2817
|8,3232
|% 0,53
|
|Frank
|6,8794
|6,9209
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7917
|1,8007
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|31,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|
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