***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 15:07
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞELER A.Ş 96,84 % 0,002334 % 0,026366 % 0,112987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835118
BIST
17:2892.025
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 2.472,80
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:286,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:287,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:28357,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 7,21
|Açılış
|: 357,78
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.899.764
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|266.908
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.973.342
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.317
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.844.420
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|2.026.117
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,52
|38.673.837
|% -9,68
|
|INFO
|5,78
|24.698.877
|% -9,55
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,79
|588.593.918
|% 3,32
|
|SASA
|9,26
|549.114.827
|% 9,98
|
|THYAO
|9,21
|533.706.482
|% 3,14
|
|PETKM
|3,46
|487.574.906
|% 1,47
|
|ASELS
|23,80
|374.191.007
|% 2,59
|
|IHLGM
|1,08
|154.054.572
|% 8,00
|
|PETKM
|3,46
|487.574.906
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,87
|239.808.773
|% 2,75
|
|KARSN
|1,38
|128.986.477
|% 5,34
|
|GSRAY
|2,20
|195.899.764
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2890
|8,3305
|% 0,62
|
|Frank
|6,8839
|6,9254
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7924
|1,8014
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|31,17
|
|Altın Gr.
|358
|359
|7,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,65
|14,69
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,34
|33,34
|-0,77
|
Seans Raporu
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