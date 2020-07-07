***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 16:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 0 % 0 % 0 % 0,007294
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856064
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0109
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,77
|Açılış
|: 395,52
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.044.828
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.713.359
|% 9,98
|
|SNPAM
|10,69
|8.992.058
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.479.090
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.745.083
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.624.484
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.545.989.550
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|746.852.973
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5975
|8,6407
|% 0,61
|
|Frank
|7,2537
|7,2974
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|10,65
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,30
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,00
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,09
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524