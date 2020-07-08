***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2020 16:20
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.474 % 0,004597 % 0,089823 % 0,1955
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857080
BIST
17:40118.700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -639,01
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:406,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:407,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:40400,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,37
|Açılış
|: 400,34
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.480.570
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.815.301
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.743.755
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.122.961
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.169.151
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|MARTI
|1,37
|33.530.019
|% -8,67
|
|OZGYO
|2,47
|82.456.426
|% -8,52
|
|EKGYO
|2,26
|2.342.884.536
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,26
|1.825.263.374
|% 2,19
|
|SISE
|6,44
|1.596.190.837
|% -0,77
|
|GARAN
|8,14
|1.430.183.194
|% -2,16
|
|PETKM
|4,33
|1.299.524.680
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,26
|2.342.884.536
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,26
|1.825.263.374
|% 2,19
|
|PETKM
|4,33
|1.299.524.680
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,86
|494.163.701
|% -1,06
|
|SISE
|6,44
|1.596.190.837
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6200
|8,6632
|% 0,48
|
|Frank
|7,2900
|7,3339
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,28
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|28,40
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,30
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
Seans Raporu
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17:51SANEL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 383 adet işlem
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17:48RYSAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 084, 833 adet işlem
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17:47XU100
Endeks 118, 841 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 26, 318.00 milyon TL de