***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2021 16:45
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞLER A.Ş 0 % 0 % 0 % 0,006266
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900332
BIST
17:011.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.534
17:017,5127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1395
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
17:019,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1033
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:01444,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,93
|Açılış
|: 444,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:01
|FROTO
|148,50
|235.302.339
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|95.747.345
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.431.887
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.896.675
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.172.125
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,80
|3.126.692.604
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,50
|1.700.072.400
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,64
|1.081.218.489
|% 1,86
|
|GARAN
|10,45
|1.034.103.257
|% -2,88
|
|TCELL
|16,95
|977.462.513
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,50
|1.700.072.400
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,64
|1.081.218.489
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,68
|572.344.646
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,35
|229.292.972
|% -3,57
|
|KARSN
|3,70
|581.305.547
|% 3,06
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5080
|7,5127
|% 1,89
|
|Euro
|9,1204
|9,1289
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,0907
|10,1413
|% 1,20
|
|Frank
|8,3978
|8,4484
|% 1,23
|
|Riyal
|1,9981
|2,0082
|% 1,98
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16BRSAN
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 609, 912 adet işlem
-
17:15TDGYO
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 284 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 98 kaybederek (% -0.88 ) 1, 679
-
17:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, OZGYO
-
17:14TDGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 377, 044 adet işlem