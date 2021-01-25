***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
25.01.2021 14:52
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞELER A.Ş. 1.878,26 % 0,005757 % 0,107273 % 0,186317
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.064,23 % 0,046668 % 0,117894 % 0,025262
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904164
BIST
17:361.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:367,4010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:368,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0436
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:36442,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,43
|Açılış
|: 442,26
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:36
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.340.466
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|PKENT
|1.430,00
|6.456.680
|% -8,91
|
|OZRDN
|11,73
|11.371.928
|% -8,86
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,50
|2.412.335.687
|% 5,33
|
|ODAS
|4,01
|1.573.008.168
|% 5,25
|
|PETKM
|5,27
|1.437.560.812
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,11
|1.387.021.459
|% 2,75
|
|GARAN
|9,61
|1.046.514.187
|% -1,54
|
|ODAS
|4,01
|1.573.008.168
|% 5,25
|
|TSKB
|1,98
|707.779.722
|% -2,46
|
|IHLGM
|1,55
|469.087.690
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,48
|714.987.689
|% -0,40
|
|PETKM
|5,27
|1.437.560.812
|% 2,93
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3972
|7,4010
|% -0,13
|
|Euro
|8,9715
|8,9792
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,0731
|10,1236
|% -0,35
|
|Frank
|8,2914
|8,3413
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% -0,33
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,37
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,13
|