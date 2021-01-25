***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
25.01.2021 14:52
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞELER A.Ş. 97.280,17 % 0,052527 % 0,719832 % 0,13704
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 97.460,18 % 0,051073 % 0,721165 % 0,141201
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 50.445,07 % 0,026317 % 0,373272 % 0,141836
BGC MENKUL DEĞELER A.Ş 299,83 % 0,03 % 0,002218 % 0,000739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904165
BIST
17:371.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:377,4000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:378,9781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:37442,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,92
|Açılış
|: 442,75
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:37
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.341.447
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|OZRDN
|11,71
|11.401.208
|% -9,01
|
|PKENT
|1.449,00
|6.458.129
|% -7,70
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,90
|2.419.290.984
|% 5,68
|
|ODAS
|4,01
|1.580.767.657
|% 5,25
|
|PETKM
|5,27
|1.438.828.505
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,10
|1.404.437.406
|% 2,60
|
|GARAN
|9,61
|1.048.008.480
|% -1,54
|
|ODAS
|4,01
|1.580.767.657
|% 5,25
|
|TSKB
|1,99
|709.074.686
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,55
|469.795.570
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,49
|715.936.310
|% 0,00
|
|PETKM
|5,27
|1.438.828.505
|% 2,93
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3975
|7,4000
|% -0,14
|
|Euro
|8,9715
|8,9781
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0779
|10,1284
|% -0,30
|
|Frank
|8,2944
|8,3444
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,28
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,02
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-0,19
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:48ORGE
Yüzde 5.09 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 195 adet işlem
-
17:46AYCES
Yüzde 9.90 oranında artışla 100.50 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 171 adet işlem
-
17:45ALKIM
Yüzde 4.54 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 252, 799 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 94 kaybederek (% -0.14 ) 1, 359
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TBORG, GOLTS, YAPRK, VERTU, OZBAL, AKSEN, GEDIK, DIRIT, BNTAS