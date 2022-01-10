***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2022 13:09
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 0 % 0 % 0 % 0,005195
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991522
BIST
14:222.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 29,48
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:2213,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0506
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:2215,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:22798,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,65
|Açılış
|: 798,96
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:20
|GEDZA
|20,04
|28.977.026
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.088.797
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.384.493
|% 9,94
|
|INTEM
|118,70
|24.516.848
|% 9,91
|
|ELITE
|18,12
|197.086.573
|% -8,67
|
|LIDFA
|4,40
|52.555.704
|% -7,56
|
|SANEL
|6,50
|6.387.291
|% -4,41
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|SUMAS
|85,60
|235.152
|% -3,82
|
|THYAO
|26,84
|2.830.798.553
|% 7,62
|
|GARAN
|11,84
|1.657.423.421
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.467.713.589
|% 1,38
|
|SISE
|15,11
|1.183.046.001
|% 1,68
|
|EREGL
|30,86
|1.145.746.954
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,76
|1.041.835.323
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|577.325.092
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|1.657.423.421
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,76
|1.467.713.589
|% 1,38
|
|THYAO
|26,84
|2.830.798.553
|% 7,62
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8122
|13,8447
|% 0,28
|
|Euro
|15,6579
|15,6968
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,6958
|18,7895
|% -0,10
|
|Frank
|14,9202
|15,0100
|% -0,37
|
|Riyal
|3,6652
|3,6836
|% -0,04
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|4,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,52
|
|Cumhuriyet
|5.299
|5.379
|-22,00
|
|Tam
|5.276
|5.410
|-22,74
|
|Yarım
|2.550
|2.617
|-11,01
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,07
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-0,09
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35BRKSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 155 adet işlem
-
14:34TAVHL
Yüzde 5.20 oranında artışla 39.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 761, 624 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, GUBRF
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 49 artarak (% 1.45 ) 1, 854
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ERBOS, UZERB, GEDZA, YUNSA