***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2022 17:37
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017242
BIST
17:262.340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:2614,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:2616,1061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0727
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:26916,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,48
|Açılış
|: 915,80
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:24
|KLKIM
|20,50
|138.191.007
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.781.193
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.229.904
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.135.079
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.257.230
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,24
|74.469.556
|% -4,72
|
|BOBET
|4,40
|72.466.523
|% -4,14
|
|EDATA
|20,32
|22.269.748
|% -3,88
|
|THYAO
|35,36
|2.978.321.736
|% 2,14
|
|GARAN
|12,60
|2.272.193.827
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,78
|1.885.447.617
|% 2,00
|
|ASELS
|26,08
|1.694.574.759
|% 2,11
|
|SISE
|16,67
|1.649.055.925
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,32
|1.572.801.636
|% 3,60
|
|ODAS
|2,09
|632.856.426
|% 0,97
|
|AKBNK
|7,98
|1.517.527.232
|% 3,77
|
|GARAN
|12,60
|2.272.193.827
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,57
|333.058.169
|% 0,78
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7360
|14,7386
|% 0,22
|
|Euro
|16,0993
|16,1091
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,2113
|19,3076
|% 0,23
|
|Frank
|15,7491
|15,8440
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9196
|3,9393
|% 0,25
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|9,80
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,16
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,60
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,40
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:36ISCTR
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 795, 618 adet işlem
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17:35MAGEN
Yüzde 8.71 oranında artışla 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 000, 139 adet işlem
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17:34LIDER
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 490, 065 adet işlem
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TOASO
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 97 artarak (% 1.20 ) 2, 105