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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.07.2022 10:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 1.686,83 % 0,036985 % 0,129914 % 0,035676



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044968


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BIST En Aktif Hisseler15:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.177,20 41.308.279 % 10,00  
YEOTK 72,60 81.048.584 % 10,00  
YBTAS 21.450,10 251.956 % 10,00  
ESCOM 22,54 32.365.992 % 9,95  
ERBOS 110,60 42.002.198 % 9,94  
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15:10 Alış Satış %  
Dolar 17,4395 17,4481 % 0,77  
Euro 17,5853 17,6190 % 1,32  
Sterlin 20,7530 20,8570 % 1,26  
Frank 17,7916 17,8988 % 1,42  
Riyal 4,6314 4,6546 % 0,83  
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15:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 3,79  
Altın Gr. 967 967 7,51  
Cumhuriyet 6.534 6.632 25,00  
Tam 6.559 6.661 62,00  
Yarım 3.196 3.242 14,00  
Çeyrek 1.603 1.623 13,00  
Gümüş.Ons 19,00 19,03 0,09  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,10  
B. Petrol 100 100 0,91  
Seans Raporu 15:10
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