***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2022 10:54
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044971
BIST
15:092.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,87
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.410
15:0917,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1269
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4518
En Düşük
17,2317
15:0917,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2354
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6246
En Düşük
17,3268
15:09969,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,48
|Açılış
|: 969,20
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler15:09
|YEOTK
|72,60
|80.998.562
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|41.303.570
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|ESCOM
|22,54
|32.365.992
|% 9,95
|
|ERBOS
|110,60
|41.975.433
|% 9,94
|
|SILVR
|24,48
|4.077.829
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,33
|208.803.746
|% -9,51
|
|GZNMI
|48,78
|34.118.136
|% -7,88
|
|BALAT
|12,00
|511.440
|% -6,98
|
|ULUSE
|173,00
|6.948.792
|% -6,39
|
|THYAO
|49,92
|2.000.162.621
|% 0,77
|
|SISE
|21,16
|651.336.293
|% -1,67
|
|EREGL
|26,20
|532.031.703
|% -1,21
|
|TUPRS
|235,80
|471.559.381
|% -3,00
|
|FROTO
|267,90
|384.777.419
|% -2,23
|
|ODAS
|3,02
|367.726.558
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,83
|339.172.606
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,20
|384.050.466
|% -1,41
|
|GLYHO
|3,33
|208.803.746
|% -9,51
|
|ISCTR
|4,46
|195.755.007
|% -0,67
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4386
|17,4411
|% 0,73
|
|Euro
|17,5910
|17,6241
|% 1,35
|
|Sterlin
|20,7427
|20,8467
|% 1,21
|
|Frank
|17,7880
|17,8952
|% 1,40
|
|Riyal
|4,6310
|4,6543
|% 0,83
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|3,47
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,38
|
|Cumhuriyet
|6.534
|6.632
|25,00
|
|Tam
|6.551
|6.659
|60,00
|
|Yarım
|3.192
|3.240
|12,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.622
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,93
|