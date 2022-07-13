***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2022 10:54
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 87.984,69 % 0,02768 % 0,29306 % 0,105876
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044975
BIST
16:232.409
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -25,08
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.403
16:2317,4480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1338
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4584
En Düşük
17,2317
16:2317,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1582
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6700
En Düşük
17,3268
16:23961,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,72
|Açılış
|: 961,45
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler16:23
|KONYA
|1.177,20
|41.701.464
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|95.852.236
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.397,80
|379.943.483
|% 9,99
|
|SMRTG
|31,78
|368.646.727
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.179.152
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|38.413.563
|% -9,99
|
|GLYHO
|3,33
|243.160.326
|% -9,51
|
|OYAYO
|9,53
|5.927.784
|% -7,02
|
|BALAT
|12,00
|511.440
|% -6,98
|
|THYAO
|49,56
|2.556.027.161
|% 0,04
|
|SISE
|21,02
|874.188.299
|% -2,32
|
|EREGL
|25,98
|712.969.218
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,40
|593.761.876
|% -3,99
|
|YKBNK
|4,19
|512.588.068
|% -1,64
|
|ODAS
|3,03
|502.434.263
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,82
|425.931.149
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,19
|512.588.068
|% -1,64
|
|GLYHO
|3,33
|243.160.326
|% -9,51
|
|ISCTR
|4,45
|262.729.123
|% -0,89
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4362
|17,4480
|% 0,77
|
|Euro
|17,5120
|17,5469
|% 0,91
|
|Sterlin
|20,6067
|20,7101
|% 0,55
|
|Frank
|17,7072
|17,8139
|% 0,94
|
|Riyal
|4,6318
|4,6550
|% 0,84
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-6,70
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.545
|6.643
|36,00
|
|Tam
|6.555
|6.662
|63,00
|
|Yarım
|3.194
|3.242
|14,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,11
|
|B. Petrol
|98,90
|98,90
|-0,59
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 28 kaybederek (% -1.84 ) 2, 570
-
16:36XU100
Endeks 2, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 16, 907.00 milyon TL de
-
16:36RUBNS
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.66 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 372, 900 adet işlem
-
16:35RUBNS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 371, 285 adet işlem
-
16:33OYAYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 9.53 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 133 adet işlem