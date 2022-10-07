***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2022 15:42
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 7.310 % 0,010295 % 0,177856 % 1.724,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068916
BIST
17:023.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,17
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:0218,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:0218,1431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0446
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:021.013,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,10
|Açılış
|: 1.013,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KONYA
|1.490,50
|136.506.599
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|242.008.174
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.414.105.025
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.242.606
|% 9,92
|
|KRONT
|53,45
|71.986.644
|% 9,57
|
|INFO
|8,69
|130.447.182
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.965.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,15
|4.435.223.023
|% -0,65
|
|SASA
|86,90
|3.872.458.546
|% 2,00
|
|SISE
|29,98
|3.384.953.626
|% 1,77
|
|ASELS
|31,56
|2.691.601.713
|% 0,38
|
|EKGYO
|4,31
|1.905.628.552
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|1.905.628.552
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,14
|1.545.381.213
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,81
|1.793.492.455
|% -0,70
|
|ODAS
|7,49
|995.903.273
|% 3,03
|
|ISCTR
|8,33
|1.057.383.974
|% -0,24
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5851
|18,5887
|% 0,03
|
|Euro
|18,1273
|18,1331
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,5926
|20,6958
|% -0,36
|
|Frank
|18,6264
|18,7386
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% 0,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,60
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-7,82
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-58,00
|
|Tam
|6.814
|6.869
|-62,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,22
|
|B. Petrol
|96,28
|96,28
|1,86
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15ADESE
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 730, 455 adet işlem
-
17:14BAGFS
Yüzde 7.52 oranında artışla 31.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 919, 919 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KOZAA, KOZAL
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.11 ) 3, 167
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEKTS, KONYA, ACSEL, CEMTS