***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2023 16:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgiler
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 78.931,91 % 0,02202 % 0,201037 % 912,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200894
BIST
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17:328.477
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,98
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:3227,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0721
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:3229,1784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0051
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:321.624,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.624,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:32
|GIPTA
|42,68
|1.075.278.792
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.992.768.247
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.562.997
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,49
|1.590.213.271
|% -6,85
|
|BJKAS
|46,06
|131.868.999
|% -5,23
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,38
|86.465.239
|% -4,34
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|THYAO
|240,00
|6.342.442.358
|% -0,62
|
|PETKM
|23,68
|5.384.131.031
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|EREGL
|44,80
|4.736.524.105
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|ZOREN
|6,89
|2.456.639.907
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,91
|2.119.679.132
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,37
|342.323.161
|% 5,38
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6193
|27,6247
|% 0,26
|
|Euro
|29,1434
|29,1784
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,5426
|33,7108
|% 0,16
|
|Frank
|30,0988
|30,2801
|% 0,08
|
|Riyal
|7,3422
|7,3790
|% 0,25
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.623
|1.624
|11,24
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.986
|11.097
|90,00
|
|Yarım
|5.510
|5.565
|45,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,41
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|18,99
|19,01
|0,42
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|-0,28
|