***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.04.2024 17:09
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270738
BIST
'
18:059.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 137,86
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.767
18:0532,0561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0403
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
18:0534,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2177
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,1153
En Düşük
34,6182
18:052.400,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,90
|Açılış
|: 2.400,32
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENTRA
|13,31
|20.551.066
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|426.386.848
|% 10,00
|
|BRKSN
|48,40
|45.423.336
|% 10,00
|
|GRTRK
|75,90
|87.255.025
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.911.428
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|71.573.460
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,95
|1.323.317.804
|% -9,96
|
|ONCSM
|177,00
|378.874.817
|% -5,85
|
|EUKYO
|27,10
|20.616.713
|% -5,31
|
|VRGYO
|33,54
|290.327.659
|% -4,17
|
|HALKB
|16,55
|2.787.541.550
|% 9,97
|
|KOZAL
|24,72
|2.609.018.092
|% 4,30
|
|EKGYO
|10,57
|1.998.192.776
|% 6,98
|
|ASTOR
|99,30
|1.871.821.916
|% 6,20
|
|PGSUS
|875,00
|1.809.905.244
|% 3,12
|
|EKGYO
|10,57
|1.998.192.776
|% 6,98
|
|HALKB
|16,55
|2.787.541.550
|% 9,97
|
|PEKGY
|8,95
|1.323.317.804
|% -9,96
|
|KOZAL
|24,72
|2.609.018.092
|% 4,30
|
|AKFGY
|2,31
|122.514.758
|% 3,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0328
|32,0561
|% 0,13
|
|Euro
|34,8867
|34,9702
|% 0,63
|
|Sterlin
|40,6455
|40,8492
|% 0,79
|
|Frank
|35,4986
|35,6766
|% 0,34
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,70
|27,74
|% 0,66
|
|Platin
|964,41
|965,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.043,31
|1.045,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,14
|90,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.327,64
|2.328,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde 5.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 943, 286 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde 5.09 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 543 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.01 oranında artışla 85.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 174, 436 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 98 artarak (% 1.02 ) 8, 624
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, SAMAT, RYSAS, ARDYZ, TRILC, GOLTS, ATATP, HALKB, KENT, ENTRA