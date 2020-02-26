***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2020 14:42
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.935.285 1.270.313
Net Dönem Karı (Zararı)
20.166.719 545.042
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.375.154 6.921.715
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-150.011 -295.198
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -17.168.318 8.096.358
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.056.825 -879.445
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.284.467 -8.223.145
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 203.875
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
97.637 -6.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 12.186.830 -8.420.870
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
14.076.032 -756.388
Alınan Temettü
12 1.056.825 879.445
Alınan Faiz
12 150.128 295.374
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-347.700 851.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.833.353 -1.265.145
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 2.050.802 1.826.238
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -16.884.155 -3.091.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.932 5.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.932 5.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
370.306 365.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 472.238 370.306
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 472.378 370.564
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 542.122 194.422
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6.a 0 0
Diğer Alacaklar
6.a 0 0
Finansal Varlıklar
9 49.864.225 23.130.412
TOPLAM VARLIKLAR
50.878.725 23.695.398
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6.b 161.839 64.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
161.839 64.202
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.716.886 23.631.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.631.195 24.351.298
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
41.919.044 545.043
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.050.802 1.826.238
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.884.155 -3.091.383
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 50.716.886 23.631.196
Sunum Para Birimi eri
150.128 295.374
Temettü Gelirleri
1.056.825 879.445
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
3.031.862 8.332.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
17.168.318 -8.096.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 130.832 7.657
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.537.965 1.418.679
Yönetim Ücretleri
-1.247.708 -782.984
Saklama Ücretleri
-48.466 -30.615
Denetim Ücretleri
-8.024 -3.540
Kurul Ücretleri
-8.475 -5.259
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-36.812 -41.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -21.761 -10.100
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -1.371.246 -873.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.166.719 545.043
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.166.719 545.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.166.719 545.043
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821698
BIST