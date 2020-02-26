***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.935.285 1.270.313Net Dönem Karı (Zararı)20.166.719 545.042NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.375.154 6.921.715Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-150.011 -295.198Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -17.168.318 8.096.358Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.056.825 -879.445İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER12.284.467 -8.223.145Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 203.875Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler97.637 -6.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11 12.186.830 -8.420.870FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR14.076.032 -756.388Alınan Temettü12 1.056.825 879.445Alınan Faiz12 150.128 295.374Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-347.700 851.882FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.833.353 -1.265.145Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 2.050.802 1.826.238Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -16.884.155 -3.091.383YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.932 5.168NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.932 5.168DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ370.306 365.138DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 472.238 370.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 472.378 370.564Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 542.122 194.422Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları6.a 0 0Diğer Alacaklar6.a 0 0Finansal Varlıklar9 49.864.225 23.130.412TOPLAM VARLIKLAR50.878.725 23.695.398YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6.b 161.839 64.202TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)161.839 64.202TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)50.716.886 23.631.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.631.195 24.351.298Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)41.919.044 545.043Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.050.802 1.826.238Katılma Payı İade Tutarı (-)-16.884.155 -3.091.383TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 50.716.886 23.631.196Sunum Para Birimi eri150.128 295.374Temettü Gelirleri1.056.825 879.445Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar3.031.862 8.332.560Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar17.168.318 -8.096.357Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 130.832 7.657ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.537.965 1.418.679Yönetim Ücretleri-1.247.708 -782.984Saklama Ücretleri-48.466 -30.615Denetim Ücretleri-8.024 -3.540Kurul Ücretleri-8.475 -5.259Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-36.812 -41.138Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -21.761 -10.100ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -1.371.246 -873.636ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.166.719 545.043NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.166.719 545.043DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.166.719 545.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821698BIST