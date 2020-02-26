***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2020 14:43
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.730.197 -12.337.259
Net Dönem Karı (Zararı)
4.363.534 -901.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.409.769 320.309
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.982 -819
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.407.787 321.128
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.685.944 -11.756.827
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.609 9.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.694.553 -11.766.360
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.732.179 -12.338.078
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 1.982 819
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.952.403 13.262.523
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 10.397.893 13.262.523
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -1.445.490 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.206 925.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.206 925.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
925.264 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.147.470 925.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.147.470 925.264
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6.a 0 0
Diğer Alacaklar
6.a 0 0
Finansal Varlıklar
9 24.547.572 11.445.232
TOPLAM VARLIKLAR
25.695.042 12.370.496
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6.b 18.142 9.533
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.142 9.533
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.676.900 12.360.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.360.963 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.363.534 -901.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.397.893 13.262.523
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.445.490 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 25.676.900 12.360.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
1.982 819
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.138.634 -548.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.407.787 -321.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.548.403 -868.822
Yönetim Ücretleri
-131.275 -19.674
Saklama Ücretleri
-38.355 -5.989
Denetim Ücretleri
-4.012 -3.540
Kurul Ücretleri
-3.854 -769
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-3.610 -1.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.763 -1.351
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -184.869 -32.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.363.534 -901.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.363.534 -901.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.363.534 -901.560
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821700
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