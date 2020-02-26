***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.730.197 -12.337.259Net Dönem Karı (Zararı)4.363.534 -901.560NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.409.769 320.309Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.982 -819Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.407.787 321.128İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.685.944 -11.756.827Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.609 9.533İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.694.553 -11.766.360FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.732.179 -12.338.078Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 1.982 819FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.952.403 13.262.523Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 10.397.893 13.262.523Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -1.445.490 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)222.206 925.264NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)222.206 925.264DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ925.264 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.147.470 925.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.147.470 925.264Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları6.a 0 0Diğer Alacaklar6.a 0 0Finansal Varlıklar9 24.547.572 11.445.232TOPLAM VARLIKLAR25.695.042 12.370.496YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6.b 18.142 9.533TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.142 9.533TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.676.900 12.360.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.360.963 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.363.534 -901.560Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10.397.893 13.262.523Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.445.490 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 25.676.900 12.360.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.982 819Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.138.634 -548.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.407.787 -321.128Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.548.403 -868.822Yönetim Ücretleri-131.275 -19.674Saklama Ücretleri-38.355 -5.989Denetim Ücretleri-4.012 -3.540Kurul Ücretleri-3.854 -769Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-3.610 -1.415Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.763 -1.351ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -184.869 -32.738ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.363.534 -901.560NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.363.534 -901.560DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.363.534 -901.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821700BIST