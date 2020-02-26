***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2020 14:43
-15.682.509 0
Net Dönem Karı (Zararı)
832.506 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-641.360 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -641.360 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.873.655 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.893.175
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.682.509 0
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.288.960 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 18.288.960 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.606.451 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.606.451 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.606.451 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.606.451 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6.a 0 0
Diğer Alacaklar
6.a 0 0
Finansal Varlıklar
9 16.534.534 0
TOPLAM VARLIKLAR
19.140.985 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6.b 19.519 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.519 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.121.466 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
832.506
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.288.960
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 19.121.466 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
220.554
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
641.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
861.914 0
Yönetim Ücretleri
-21.918
Saklama Ücretleri
-2.046
Denetim Ücretleri
-2.655
Kurul Ücretleri
-957
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-33
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.799 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -29.408 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
832.506 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
832.506 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
832.506 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821702
BIST