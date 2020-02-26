***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









-15.682.509 0Net Dönem Karı (Zararı)832.506 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-641.360 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -641.360 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.873.655 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.893.175FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.682.509 0Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.288.960 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 18.288.960 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.606.451 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.606.451 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.606.451 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.606.451 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları6.a 0 0Diğer Alacaklar6.a 0 0Finansal Varlıklar9 16.534.534 0TOPLAM VARLIKLAR19.140.985 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6.b 19.519 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)19.519 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.121.466 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)832.506Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18.288.960Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 19.121.466 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz GelirleriTemettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar220.554Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar641.360Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ861.914 0Yönetim Ücretleri-21.918Saklama Ücretleri-2.046Denetim Ücretleri-2.655Kurul Ücretleri-957Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-33Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.799 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -29.408 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)832.506 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)832.506 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)832.506 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821702BIST