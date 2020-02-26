***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2020 14:43
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
946.869 951.378
Net Dönem Karı (Zararı)
251.732 256.188
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-271.568 -266.575
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -271.568 -266.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
694.976 694.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.004 -1.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
695.980 695.908
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
675.140 684.508
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 271.729 266.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.119.462 -1.064.146
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.194.468 795.351
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -2.313.930 -1.859.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.593 -112.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.593 -112.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
300.467 413.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 127.874 300.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 127.911 300.665
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6.a 0 0
Diğer Alacaklar
6.a 0 0
Finansal Varlıklar
9 670.882 1.366.862
TOPLAM VARLIKLAR
798.793 1.667.527
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6.b 1.938 2.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.938 2.942
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
796.855 1.664.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.664.585 2.472.543
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
251.732 256.188
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.194.468 795.351
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.313.930 -1.859.497
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 796.855 1.664.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
271.729 266.870
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
31.287 38.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-15.433 -2.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
287.583 302.497
Yönetim Ücretleri
-24.621 -34.077
Saklama Ücretleri
-1.907 -2.794
Denetim Ücretleri
-4.012 -3.540
Kurul Ücretleri
-233 -354
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.938 -2.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.140 -2.584
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -35.851 -46.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.732 256.188
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
251.732 256.188
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
251.732 256.188
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821699
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