***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI946.869 951.378Net Dönem Karı (Zararı)251.732 256.188NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-271.568 -266.575Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -271.568 -266.575Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER694.976 694.895Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.004 -1.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler695.980 695.908FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR675.140 684.508Alınan Temettü12 0 0Alınan Faiz12 271.729 266.870FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.119.462 -1.064.146Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 1.194.468 795.351Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -2.313.930 -1.859.497YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-172.593 -112.768NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-172.593 -112.768DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ300.467 413.235DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 127.874 300.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 127.911 300.665Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları6.a 0 0Diğer Alacaklar6.a 0 0Finansal Varlıklar9 670.882 1.366.862TOPLAM VARLIKLAR798.793 1.667.527YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6.b 1.938 2.942TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.938 2.942TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)796.855 1.664.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.664.585 2.472.543Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)251.732 256.188Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.194.468 795.351Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.313.930 -1.859.497TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 796.855 1.664.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri271.729 266.870Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar31.287 38.236Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-15.433 -2.609Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ287.583 302.497Yönetim Ücretleri-24.621 -34.077Saklama Ücretleri-1.907 -2.794Denetim Ücretleri-4.012 -3.540Kurul Ücretleri-233 -354Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-1.938 -2.960Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.140 -2.584ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -35.851 -46.309ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)251.732 256.188NET DÖNEM KARI (ZARARI)251.732 256.188DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)251.732 256.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821699BIST