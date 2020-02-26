***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.02.2020 14:43
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.444 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.404 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
4.226 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -400 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 6.156 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.530
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-106.196 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-107.508
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-105.374 0
Alınan Temettü
12 1.530 0
Alınan Faiz
12 400 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 104.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
556 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 556 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 556 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6.a 0 0
Diğer Alacaklar
6.a 0 0
Finansal Varlıklar
9 101.352 0
TOPLAM VARLIKLAR
101.908 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 0
Diğer Borçlar
6 1.312 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.312 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.596 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.404
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
104.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 100.596 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
400
Temettü Gelirleri
1.530
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
9.203
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-6.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.977 0
Yönetim Ücretleri
-1.466
Saklama Ücretleri
-94
Denetim Ücretleri
-4.012
Kurul Ücretleri
-15
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.552 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -8.381 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.404 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.404 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.404 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821701
BIST