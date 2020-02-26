***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-103.444 0Net Dönem Karı (Zararı)-3.404 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER4.226 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -400 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 6.156 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.530İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-106.196 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-107.508FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-105.374 0Alınan Temettü12 1.530 0Alınan Faiz12 400 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI104.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 104.000 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)556 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)556 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 556 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 556 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 0 0Ters Repo Alacakları5 0 0Takas Alacakları6.a 0 0Diğer Alacaklar6.a 0 0Finansal Varlıklar9 101.352 0TOPLAM VARLIKLAR101.908 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 0Diğer Borçlar6 1.312 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.312 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)100.596 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-3.404Katılma Payı İhraç Tutarı (+)104.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 100.596 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri400Temettü Gelirleri1.530Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar9.203Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-6.156Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.977 0Yönetim Ücretleri-1.466Saklama Ücretleri-94Denetim Ücretleri-4.012Kurul Ücretleri-15Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.552 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)8 -8.381 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.404 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-3.404 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-3.404 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821701BIST