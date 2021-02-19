***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.007.319 14.935.285Net Dönem Karı (Zararı)32.443.446 20.166.719NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.280.076 -18.375.154Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-567.345 -150.011Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -13.928.951 -17.168.318Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -783.780 -1.056.825İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.521.469 11.936.767Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-402.036 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler76.825 97.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.196.258 11.839.130FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.358.099 13.728.332Alınan Temettü12 783.780 1.056.825Alınan Faiz12 567.000 150.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.524.185 -14.833.353Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 13.146.742 2.050.802Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -8.622.557 -16.884.155YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)516.866 101.932NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)516.866 101.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ472.238 370.306DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 989.104 472.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 989.590 472.378Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 5.087.464 542.122Takas Alacakları6 402.035 0Finansal Varlıklar9 82.450.850 49.864.225TOPLAM VARLIKLAR88.929.939 50.878.725YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 238.664 161.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)238.664 161.839TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)88.691.275 50.716.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)51.723.644 23.631.195Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.443.446 41.919.044Katılma Payı İhraç Tutarı (+)13.146.742 2.050.802Katılma Payı İade Tutarı (-)-8.622.557 -16.884.155TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 88.691.275 50.716.886Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 567.000 150.128Temettü Gelirleri12 783.780 1.056.825Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 19.123.108 3.031.862Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 13.928.951 17.168.318Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 51.557 130.832ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.454.396 21.537.965Yönetim Ücretleri8 -1.806.247 -1.247.708Saklama Ücretleri8 -86.202 -48.466Denetim Ücretleri8 -6.776 -8.024Kurul Ücretleri8 -12.937 -8.475Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -26.802 -36.812Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -71.986 -21.761ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.010.950 -1.371.246ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.443.446 20.166.719NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.443.446 20.166.719DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.443.446 20.166.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911075BIST