***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.02.2021 17:07
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.007.319 14.935.285
Net Dönem Karı (Zararı)
32.443.446 20.166.719
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.280.076 -18.375.154
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-567.345 -150.011
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -13.928.951 -17.168.318
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -783.780 -1.056.825
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.521.469 11.936.767
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-402.036 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
76.825 97.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.196.258 11.839.130
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.358.099 13.728.332
Alınan Temettü
12 783.780 1.056.825
Alınan Faiz
12 567.000 150.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.524.185 -14.833.353
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 13.146.742 2.050.802
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -8.622.557 -16.884.155
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
516.866 101.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
516.866 101.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
472.238 370.306
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 989.104 472.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 989.590 472.378
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 5.087.464 542.122
Takas Alacakları
6 402.035 0
Finansal Varlıklar
9 82.450.850 49.864.225
TOPLAM VARLIKLAR
88.929.939 50.878.725
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 238.664 161.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
238.664 161.839
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
88.691.275 50.716.886
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.723.644 23.631.195
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.443.446 41.919.044
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.146.742 2.050.802
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.622.557 -16.884.155
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 88.691.275 50.716.886
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 567.000 150.128
Temettü Gelirleri
12 783.780 1.056.825
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 19.123.108 3.031.862
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 13.928.951 17.168.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 51.557 130.832
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.454.396 21.537.965
Yönetim Ücretleri
8 -1.806.247 -1.247.708
Saklama Ücretleri
8 -86.202 -48.466
Denetim Ücretleri
8 -6.776 -8.024
Kurul Ücretleri
8 -12.937 -8.475
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.802 -36.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -71.986 -21.761
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.010.950 -1.371.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.443.446 20.166.719
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.443.446 20.166.719
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.443.446 20.166.719
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911075
BIST