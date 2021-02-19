***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.163.284 -8.730.197Net Dönem Karı (Zararı)11.610.711 4.363.534NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.970.727 -3.409.769Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.782 -1.982Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -7.540.589 -3.407.787Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7 1.577.644İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.811.050 -9.685.944Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.823 8.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.835.873 -9.694.553FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.171.066 -8.732.179Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 7.782 1.982FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.350.693 8.952.403Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 26.656.168 10.397.893Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -11.305.475 -1.445.490YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)187.409 222.206NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)187.409 222.206DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.147.470 925.264DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.334.879 1.147.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.334.879 1.147.470Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 52.924.034 24.547.572TOPLAM VARLIKLAR54.258.913 25.695.042YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 / 7 1.620.608 18.142TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.620.608 18.142TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.638.305 25.676.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)25.676.900 12.360.963Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.610.711 4.363.534Katılma Payı İhraç Tutarı (+)26.656.168 10.397.893Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.305.474 -1.445.490TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 52.638.305 25.676.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri7.782 1.982Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar4.539.589 1.138.634Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.540.589 3.407.787Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 12.087.960 4.548.403Yönetim Ücretleri8 -345.073 -131.275Saklama Ücretleri8 -110.309 -38.355Denetim Ücretleri8 -4.718 -4.012Kurul Ücretleri8 -9.764 -3.854Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.470 -3.610Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.915 -3.763ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-477.249 -184.869ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.610.711 4.363.534NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.610.711 4.363.534DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.610.711 4.363.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911076BIST