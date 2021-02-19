***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.02.2021 17:08
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.163.284 -8.730.197
Net Dönem Karı (Zararı)
11.610.711 4.363.534
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.970.727 -3.409.769
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.782 -1.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.540.589 -3.407.787
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7 1.577.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.811.050 -9.685.944
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.823 8.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.835.873 -9.694.553
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.171.066 -8.732.179
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 7.782 1.982
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.350.693 8.952.403
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 26.656.168 10.397.893
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -11.305.475 -1.445.490
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.409 222.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.409 222.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.147.470 925.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.334.879 1.147.470
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.334.879 1.147.470
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 52.924.034 24.547.572
TOPLAM VARLIKLAR
54.258.913 25.695.042
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 / 7 1.620.608 18.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.620.608 18.142
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.638.305 25.676.900
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.676.900 12.360.963
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.610.711 4.363.534
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.656.168 10.397.893
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.305.474 -1.445.490
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 52.638.305 25.676.900
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
7.782 1.982
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
4.539.589 1.138.634
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.540.589 3.407.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 12.087.960 4.548.403
Yönetim Ücretleri
8 -345.073 -131.275
Saklama Ücretleri
8 -110.309 -38.355
Denetim Ücretleri
8 -4.718 -4.012
Kurul Ücretleri
8 -9.764 -3.854
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.470 -3.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.915 -3.763
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-477.249 -184.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.610.711 4.363.534
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.610.711 4.363.534
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.610.711 4.363.534
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911076
BIST