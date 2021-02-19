***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.568.290 -103.444Net Dönem Karı (Zararı)1.996.041 -3.404NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.239.026 4.226Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -33.067 -400Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.180.431 6.156Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -25.528 -1.530İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.383.758 -106.196Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-978Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.350 1.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.395.130 -107.508FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.626.743 -105.374Alınan Temettü12 25.528 1.530Alınan Faiz12 32.925 400FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.858.475 104.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 4.921.492 104.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -63.017 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)290.185 556NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)290.185 556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ556 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 290.741 556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 290.883 556Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 477.100 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 977 0Finansal Varlıklar9 6.199.813 101.352TOPLAM VARLIKLAR6.968.773 101.908YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 13.662 1.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.662 1.312TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.955.111 100.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)100.596 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.996.041 -3.404Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.921.492 104.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-63.018TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 6.955.111 100.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 32.925 400Temettü Gelirleri12 25.528 1.530Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 847.869 9.203Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.180.431 -6.156Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 432 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.087.185 4.977Yönetim Ücretleri8 -69.926 -1.466Saklama Ücretleri8 -4.523 -94Denetim Ücretleri8 -4.718 -4.012Kurul Ücretleri8 -782 -15Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.717 -242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -4.478 -2.552ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-91.144 -8.381ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.996.041 -3.404NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.996.041 -3.404DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.996.041 -3.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911077BIST