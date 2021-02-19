***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.02.2021 17:08
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.568.290 -103.444
Net Dönem Karı (Zararı)
1.996.041 -3.404
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.239.026 4.226
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -33.067 -400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.180.431 6.156
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -25.528 -1.530
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.383.758 -106.196
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-978
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.350 1.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.395.130 -107.508
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.626.743 -105.374
Alınan Temettü
12 25.528 1.530
Alınan Faiz
12 32.925 400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.858.475 104.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 4.921.492 104.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -63.017 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
290.185 556
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
290.185 556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 290.741 556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 290.883 556
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 477.100 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 977 0
Finansal Varlıklar
9 6.199.813 101.352
TOPLAM VARLIKLAR
6.968.773 101.908
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 13.662 1.312
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.662 1.312
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.955.111 100.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
100.596 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.996.041 -3.404
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.921.492 104.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-63.018
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 6.955.111 100.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 32.925 400
Temettü Gelirleri
12 25.528 1.530
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 847.869 9.203
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.180.431 -6.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 432 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.087.185 4.977
Yönetim Ücretleri
8 -69.926 -1.466
Saklama Ücretleri
8 -4.523 -94
Denetim Ücretleri
8 -4.718 -4.012
Kurul Ücretleri
8 -782 -15
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.717 -242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.478 -2.552
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-91.144 -8.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.996.041 -3.404
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.996.041 -3.404
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.996.041 -3.404
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911077
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