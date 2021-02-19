***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.780.450 -15.682.509Net Dönem Karı (Zararı)5.110.276 832.506NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.098.513 -641.360Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.788.508 -641.360Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler689.995İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.793.657 -15.873.655Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.266 19.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.819.923 -15.893.175FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.781.894 -15.682.509Alınan Temettü12 1.444 0Alınan Faiz0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.423 18.288.960Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 117.423 18.288.960Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.663.027 2.606.451NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.663.027 2.606.451DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.121.466 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.458.439 2.606.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.458.439 2.606.451Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 21.608.431 16.534.534TOPLAM VARLIKLAR25.066.870 19.140.985YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 717.705 19.519TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)717.705 19.519TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.349.165 19.121.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)19.121.466Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.110.276 832.507Katılma Payı İhraç Tutarı (+)117.423 18.288.959TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 24.349.165 19.121.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri0 0Temettü Gelirleri1.444 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.612.004 220.554Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.788.508 641.360Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ12 5.401.956 861.914Yönetim Ücretleri-216.709 -21.918Saklama Ücretleri8 -57.337 -2.046Denetim Ücretleri8 -4.718 -2.655Kurul Ücretleri8 -4.369 -956Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -193 -33Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.354 -1.799ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-291.680 -29.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.110.276 832.507NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.110.276 832.507DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.110.276 832.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911078BIST