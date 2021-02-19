***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.02.2021 17:08
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.780.450 -15.682.509
Net Dönem Karı (Zararı)
5.110.276 832.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.098.513 -641.360
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.788.508 -641.360
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
689.995
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.793.657 -15.873.655
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.266 19.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.819.923 -15.893.175
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.781.894 -15.682.509
Alınan Temettü
12 1.444 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.423 18.288.960
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 117.423 18.288.960
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.663.027 2.606.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.663.027 2.606.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.121.466 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.458.439 2.606.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.458.439 2.606.451
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 21.608.431 16.534.534
TOPLAM VARLIKLAR
25.066.870 19.140.985
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 717.705 19.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
717.705 19.519
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.349.165 19.121.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.121.466
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.110.276 832.507
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
117.423 18.288.959
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 24.349.165 19.121.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0 0
Temettü Gelirleri
1.444 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.612.004 220.554
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.788.508 641.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 5.401.956 861.914
Yönetim Ücretleri
-216.709 -21.918
Saklama Ücretleri
8 -57.337 -2.046
Denetim Ücretleri
8 -4.718 -2.655
Kurul Ücretleri
8 -4.369 -956
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -193 -33
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.354 -1.799
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-291.680 -29.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.110.276 832.507
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.110.276 832.507
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.110.276 832.507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911078
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