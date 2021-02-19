***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI541.790 267.924Net Dönem Karı (Zararı)335.945 370.793NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-102.089 -677.596Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -152.555 -341.432Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 50.466 -336.164İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER155.774 233.295Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.076 -220Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.994 2.208İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler156.692 231.307FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR389.630 -73.508Alınan Temettü12 79.346 1.957Alınan Faiz12 72.814 339.475FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-855.242 -493.359Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 588.660 100.756Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -1.443.902 -594.115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-313.452 -225.435NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-313.452 -225.435DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ314.860 540.295DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.408 314.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.803 314.860Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 486.701 379.566Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 0 3.076Finansal Varlıklar9 1.477.456 994.894TOPLAM VARLIKLAR1.965.960 1.692.396YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 5.746 9.740TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.746 9.740TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.960.214 1.682.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.479.511 1.805.222Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)335.945 370.793Katılma Payı İhraç Tutarı (+)588.660 100.756Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.443.902 -594.115TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 1.960.214 1.682.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 72.814 339.475Temettü Gelirleri12 79.346 1.957Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 304.840 -239.034Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -50.466 336.164Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.810 15.676ESAS FAALİYET GELİRLERİ409.344 454.238Yönetim Ücretleri8 -54.579 -55.970Saklama Ücretleri8 -2.840 -5.608Denetim Ücretleri8 -6.324 -7.892Kurul Ücretleri8 -365 -374Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.942 -3.423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -4.910 -10.178ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-72.960 -83.445ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)336.384 370.793FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-439 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)335.945 370.793DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)335.945 370.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911080BIST