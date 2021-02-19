***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.02.2021 17:08
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
541.790 267.924
Net Dönem Karı (Zararı)
335.945 370.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-102.089 -677.596
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -152.555 -341.432
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 50.466 -336.164
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
155.774 233.295
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.076 -220
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.994 2.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
156.692 231.307
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
389.630 -73.508
Alınan Temettü
12 79.346 1.957
Alınan Faiz
12 72.814 339.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-855.242 -493.359
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 588.660 100.756
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -1.443.902 -594.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-313.452 -225.435
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-313.452 -225.435
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
314.860 540.295
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.408 314.860
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.803 314.860
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 486.701 379.566
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 3.076
Finansal Varlıklar
9 1.477.456 994.894
TOPLAM VARLIKLAR
1.965.960 1.692.396
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 5.746 9.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.746 9.740
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.960.214 1.682.656
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.479.511 1.805.222
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
335.945 370.793
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
588.660 100.756
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.443.902 -594.115
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.960.214 1.682.656
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 72.814 339.475
Temettü Gelirleri
12 79.346 1.957
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 304.840 -239.034
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -50.466 336.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.810 15.676
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
409.344 454.238
Yönetim Ücretleri
8 -54.579 -55.970
Saklama Ücretleri
8 -2.840 -5.608
Denetim Ücretleri
8 -6.324 -7.892
Kurul Ücretleri
8 -365 -374
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.942 -3.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.910 -10.178
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-72.960 -83.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
336.384 370.793
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-439 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
335.945 370.793
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
335.945 370.793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911080
BIST