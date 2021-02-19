***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
19.02.2021 17:08
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.427.211 488.927
Net Dönem Karı (Zararı)
477.731 2.392.847
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-407.510 -1.402.447
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -391.593 -743.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.917 -658.559
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.965.792 -1.245.361
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.315 885.137
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
272.813 -782.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.707.294 -1.347.507
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.036.013 -254.961
Alınan Temettü
12 154.290 300.703
Alınan Faiz
12 236.908 443.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.428.471 -487.791
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 250.000 1.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -5.678.471 -1.487.791
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.260 1.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.260 1.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.813 2.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.553 3.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.948 3.813
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 969.821 2.545.864
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
6 1.677.560 1.663.244
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 9.024.492 12.139.826
TOPLAM VARLIKLAR
11.674.821 16.352.747
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.839.557 1.559.229
Diğer Borçlar
6 19.036 26.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.858.593 1.585.780
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.816.228 14.766.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.766.967 12.861.910
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
477.731 2.392.848
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
250.000 1.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.678.470 -1.487.791
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 9.816.228 14.766.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 236.908 443.185
Temettü Gelirleri
12 154.290 300.703
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 572.188 1.445.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.917 658.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.710 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
982.013 2.848.139
Yönetim Ücretleri
8 -210.883 -209.672
Saklama Ücretleri
8 -24.842 -20.469
Denetim Ücretleri
8 -4.736 -7.982
Kurul Ücretleri
8 -2.627 -2.780
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -245.490 -199.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -15.704 -11.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-504.282 -451.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
477.731 2.396.873
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-4.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
477.731 2.392.847
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
477.731 2.392.847
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911081
BIST