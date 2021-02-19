***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.427.211 488.927Net Dönem Karı (Zararı)477.731 2.392.847NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-407.510 -1.402.447Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -391.593 -743.888Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -15.917 -658.559İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.965.792 -1.245.361Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.315 885.137Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler272.813 -782.991İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.707.294 -1.347.507FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.036.013 -254.961Alınan Temettü12 154.290 300.703Alınan Faiz12 236.908 443.185FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.428.471 -487.791Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 250.000 1.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -5.678.471 -1.487.791YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.260 1.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.260 1.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.813 2.677DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.553 3.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.948 3.813Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 969.821 2.545.864Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları6 1.677.560 1.663.244Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 9.024.492 12.139.826TOPLAM VARLIKLAR11.674.821 16.352.747YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 1.839.557 1.559.229Diğer Borçlar6 19.036 26.551TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.858.593 1.585.780TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.816.228 14.766.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)14.766.967 12.861.910Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)477.731 2.392.848Katılma Payı İhraç Tutarı (+)250.000 1.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.678.470 -1.487.791TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 9.816.228 14.766.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 236.908 443.185Temettü Gelirleri12 154.290 300.703Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 572.188 1.445.692Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 15.917 658.559Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2.710 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ982.013 2.848.139Yönetim Ücretleri8 -210.883 -209.672Saklama Ücretleri8 -24.842 -20.469Denetim Ücretleri8 -4.736 -7.982Kurul Ücretleri8 -2.627 -2.780Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -245.490 -199.051Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -15.704 -11.312ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-504.282 -451.266ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)477.731 2.396.873FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-4.026NET DÖNEM KARI (ZARARI)477.731 2.392.847DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)477.731 2.392.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911081BIST