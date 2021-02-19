***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.853 189.197Net Dönem Karı (Zararı)6.717 -16.985NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER8.342 -31.709Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.523 -18.844Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 12.865 -12.865İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-52.435 219.047Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.940 2.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-47.495 216.842FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-37.376 170.353Alınan Temettü