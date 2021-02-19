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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

19.02.2021 17:09



***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.853 189.197
Net Dönem Karı (Zararı)
6.717 -16.985
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.342 -31.709
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.523 -18.844
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 12.865 -12.865
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-52.435 219.047
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.940 2.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-47.495 216.842
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-37.376 170.353
Alınan Temettü
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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9549 6,9606 % -0,05  
Euro 8,4391 8,4452 % 0,14  
Sterlin 9,7329 9,7817 % 0,19  
Frank 7,7458 7,7924 % -0,07  
Riyal 1,8512 1,8605 % -0,11  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,10  
Altın Gr. 399 399 1,19  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,40 27,43 0,42  
Gümüş Gr. 6,13 6,13 0,08  
B. Petrol 63,84 63,84 -0,09  
Seans Raporu 17:59
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