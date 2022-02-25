***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.691.266 -4.007.319Net Dönem Karı (Zararı)22.997.343 32.443.446NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER509.410 -15.280.076Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.186.717 -567.345Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 3.635.432 -13.928.951Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.939.305 -783.780İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.941.726 -22.521.469Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.407.662 -402.036Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler644.467 76.825İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.178.531 -22.196.258FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.565.027 -5.358.099Alınan Temettü12 1.939.305 783.780Alınan Faiz12 1.186.934 567.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.083.649 4.524.185Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 11.583.809 13.146.742Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -18.667.458 -8.622.557YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-392.383 516.866NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-392.383 516.866DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ989.104 472.238DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 596.721 989.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 596.990 989.590Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 9.388.156 5.087.464Takas Alacakları6 1.809.696 402.035Finansal Varlıklar9 93.693.258 82.450.850TOPLAM VARLIKLAR105.488.100 88.929.939YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 568.125 0Diğer Borçlar6 315.006 238.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)883.131 238.664TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)104.604.969 88.691.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)88.691.275 51.723.644Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)22.997.343 32.443.446Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11.583.809 13.146.742Katılma Payı İade Tutarı (-)-18.667.458 -8.622.557TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 104.604.969 88.691.275Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.186.934 567.000Temettü Gelirleri12 1.939.305 783.780Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 26.775.273 19.123.108Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -3.635.431 13.928.951Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4 51.557ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.266.085 34.454.396Yönetim Ücretleri8 -2.791.362 -1.806.247Saklama Ücretleri8 -126.827 -86.202Denetim Ücretleri8 -7.080 -6.776Kurul Ücretleri8 -18.329 -12.937Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -310.348 -26.802Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.796 -71.986ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.268.742 -2.010.950ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.997.343 32.443.446NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.997.343 32.443.446DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.997.343 32.443.446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004794BIST