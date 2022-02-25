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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 19:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.691.266 -4.007.319
Net Dönem Karı (Zararı)
22.997.343 32.443.446
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
509.410 -15.280.076
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.186.717 -567.345
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.635.432 -13.928.951
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.939.305 -783.780
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.941.726 -22.521.469
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.407.662 -402.036
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
644.467 76.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.178.531 -22.196.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.565.027 -5.358.099
Alınan Temettü
12 1.939.305 783.780
Alınan Faiz
12 1.186.934 567.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.083.649 4.524.185
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 11.583.809 13.146.742
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -18.667.458 -8.622.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392.383 516.866
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-392.383 516.866
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
989.104 472.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 596.721 989.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 596.990 989.590
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 9.388.156 5.087.464
Takas Alacakları
6 1.809.696 402.035
Finansal Varlıklar
9 93.693.258 82.450.850
TOPLAM VARLIKLAR
105.488.100 88.929.939
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 568.125 0
Diğer Borçlar
6 315.006 238.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
883.131 238.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.604.969 88.691.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
88.691.275 51.723.644
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.997.343 32.443.446
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.583.809 13.146.742
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-18.667.458 -8.622.557
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 104.604.969 88.691.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.186.934 567.000
Temettü Gelirleri
12 1.939.305 783.780
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 26.775.273 19.123.108
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.635.431 13.928.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4 51.557
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.266.085 34.454.396
Yönetim Ücretleri
8 -2.791.362 -1.806.247
Saklama Ücretleri
8 -126.827 -86.202
Denetim Ücretleri
8 -7.080 -6.776
Kurul Ücretleri
8 -18.329 -12.937
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -310.348 -26.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.796 -71.986
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.268.742 -2.010.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.997.343 32.443.446
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.997.343 32.443.446
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.997.343 32.443.446



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004794


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Gümüş Gr. 10,59 10,61 -0,26  
B. Petrol 92,89 92,89 -2,53  
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