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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 19:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.423.619 -15.163.284
Net Dönem Karı (Zararı)
39.477.274 11.610.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.694.705 -5.970.727
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.373 -7.782
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -29.681.332 -7.540.589
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7 0 1.577.644
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.205.321 -20.811.050
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.849 24.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.186.472 -20.835.873
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.987.890 -15.171.066
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 13.373 7.782
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.577.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.504.084 15.350.693
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 5.634.092 26.656.168
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -21.138.176 -11.305.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.080.465 187.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.080.465 187.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.334.879 1.147.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 254.414 1.334.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 254.414 1.334.879
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 76.418.895 52.924.034
TOPLAM VARLIKLAR
76.673.309 54.258.913
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 61.814 1.620.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
61.814 1.620.608
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.611.495 52.638.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
52.638.305 25.676.900
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
39.477.274 11.610.711
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.634.092 26.656.168
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-21.138.176 -11.305.474
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 76.611.495 52.638.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 13.373 7.782
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.375.552 4.539.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 29.681.333 7.540.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.070.258 12.087.960
Yönetim Ücretleri
8 -425.985 -345.073
Saklama Ücretleri
8 -138.011 -110.309
Denetim Ücretleri
8 -7.080 -4.718
Kurul Ücretleri
8 -12.425 -9.764
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.249 -3.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.234 -3.915
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-592.984 -477.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.477.274 11.610.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.477.274 11.610.711
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.477.274 11.610.711



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004795


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