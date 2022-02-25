***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.423.619 -15.163.284Net Dönem Karı (Zararı)39.477.274 11.610.711NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-29.694.705 -5.970.727Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -13.373 -7.782Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -29.681.332 -7.540.589Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7 0 1.577.644İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER6.205.321 -20.811.050Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.849 24.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.186.472 -20.835.873FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.987.890 -15.171.066Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 13.373 7.782Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.577.644FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.504.084 15.350.693Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 5.634.092 26.656.168Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -21.138.176 -11.305.475YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.080.465 187.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.080.465 187.409DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.334.879 1.147.470DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 254.414 1.334.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 254.414 1.334.879Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 76.418.895 52.924.034TOPLAM VARLIKLAR76.673.309 54.258.913YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 61.814 1.620.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)61.814 1.620.608TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)76.611.495 52.638.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)52.638.305 25.676.900Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)39.477.274 11.610.711Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.634.092 26.656.168Katılma Payı İade Tutarı (-)-21.138.176 -11.305.474TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 76.611.495 52.638.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 13.373 7.782Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 10.375.552 4.539.589Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 29.681.333 7.540.589Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.070.258 12.087.960Yönetim Ücretleri8 -425.985 -345.073Saklama Ücretleri8 -138.011 -110.309Denetim Ücretleri8 -7.080 -4.718Kurul Ücretleri8 -12.425 -9.764Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.249 -3.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.234 -3.915ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-592.984 -477.249ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.477.274 11.610.711NET DÖNEM KARI (ZARARI)39.477.274 11.610.711DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)39.477.274 11.610.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004795BIST