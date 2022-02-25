***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 19:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.921.213 -4.568.290
Net Dönem Karı (Zararı)
8.465.923 1.996.041
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.436.863 -1.239.026
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -231.819 -33.067
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.530.922 -1.180.431
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -674.122 -25.528
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.856.033 -5.383.758
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
977 -978
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.123 12.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.891.133 -5.395.130
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.826.973 -4.626.743
Alınan Temettü
12 674.122 25.528
Alınan Faiz
12 231.638 32.925
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.346.244 4.858.475
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 7.476.246 4.921.492
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -130.002 -63.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
425.031 290.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
425.031 290.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
290.741 556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 715.772 290.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 716.095 290.883
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 1.785.075 477.100
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 977
Finansal Varlıklar
9 20.313.893 6.199.813
TOPLAM VARLIKLAR
22.815.063 6.968.773
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 47.785 13.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.785 13.662
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.767.278 6.955.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.955.111 100.596
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.465.923 1.996.041
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.476.246 4.921.492
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-130.002 -63.018
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 22.767.278 6.955.111
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 231.638 32.925
Temettü Gelirleri
12 674.122 25.528
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.453.898 847.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.530.922 1.180.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2 432
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.890.582 2.087.185
Yönetim Ücretleri
8 -279.106 -69.926
Saklama Ücretleri
8 -17.236 -4.523
Denetim Ücretleri
8 -7.080 -4.718
Kurul Ücretleri
8 -2.821 -782
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -108.876 -6.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.540 -4.478
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-424.659 -91.145
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.465.923 1.996.040
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.465.923 1.996.040
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.465.923 1.996.040
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004796
BIST