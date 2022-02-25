***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.921.213 -4.568.290Net Dönem Karı (Zararı)8.465.923 1.996.041NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.436.863 -1.239.026Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -231.819 -33.067Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.530.922 -1.180.431Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -674.122 -25.528İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.856.033 -5.383.758Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler977 -978Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.123 12.350İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.891.133 -5.395.130FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.826.973 -4.626.743Alınan Temettü12 674.122 25.528Alınan Faiz12 231.638 32.925FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.346.244 4.858.475Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 7.476.246 4.921.492Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -130.002 -63.017YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)425.031 290.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)425.031 290.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ290.741 556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 715.772 290.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 716.095 290.883Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 1.785.075 477.100Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 0 977Finansal Varlıklar9 20.313.893 6.199.813TOPLAM VARLIKLAR22.815.063 6.968.773YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 47.785 13.662TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)47.785 13.662TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.767.278 6.955.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.955.111 100.596Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.465.923 1.996.041Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.476.246 4.921.492Katılma Payı İade Tutarı (-)-130.002 -63.018TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 22.767.278 6.955.111Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 231.638 32.925Temettü Gelirleri12 674.122 25.528Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.453.898 847.869Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.530.922 1.180.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 2 432ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.890.582 2.087.185Yönetim Ücretleri8 -279.106 -69.926Saklama Ücretleri8 -17.236 -4.523Denetim Ücretleri8 -7.080 -4.718Kurul Ücretleri8 -2.821 -782Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -108.876 -6.718Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -9.540 -4.478ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-424.659 -91.145ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.465.923 1.996.040NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.465.923 1.996.040DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.465.923 1.996.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004796BIST