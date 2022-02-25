***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 19:05
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-914.142 734.565
Net Dönem Karı (Zararı)
23.039.779 5.110.276
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.801.583 -3.098.513
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.811 -1.444
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -19.796.772 -3.788.508
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 691.439
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.465.709 -1.278.642
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.513 6.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.489.222 -1.285.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-227.513 733.121
Alınan Temettü
12 0 1.444
Alınan Faiz
4.811 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-691.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.971.682 117.423
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 9.971.682 117.423
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.057.540 851.988
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.057.540 851.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.458.439 2.606.451
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.515.979 3.458.439
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.515.979 3.458.439
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 44.894.425 21.608.431
TOPLAM VARLIKLAR
57.410.404 25.066.870
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 49.779 717.705
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.779 717.705
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
57.360.625 24.349.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.349.165 19.121.466
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.039.779 5.110.276
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.971.681 117.423
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 57.360.625 24.349.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.811 0
Temettü Gelirleri
12 0 1.444
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.656.885 1.612.004
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 19.796.772 3.788.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.458.468 5.401.956
Yönetim Ücretleri
8 -313.314 -216.709
Saklama Ücretleri
8 -81.404 -57.337
Denetim Ücretleri
8 -7.080 -4.718
Kurul Ücretleri
8 -7.409 -4.369
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.482 -8.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-418.689 -291.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.039.779 5.110.276
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.039.779 5.110.276
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.039.779 5.110.276
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004797
BIST