***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-914.142 734.565Net Dönem Karı (Zararı)23.039.779 5.110.276NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.801.583 -3.098.513Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.811 -1.444Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -19.796.772 -3.788.508Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 691.439İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.465.709 -1.278.642Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.513 6.747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.489.222 -1.285.389FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-227.513 733.121Alınan Temettü12 0 1.444Alınan Faiz4.811 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-691.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.971.682 117.423Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 9.971.682 117.423Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.057.540 851.988NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.057.540 851.988DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.458.439 2.606.451DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12.515.979 3.458.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 12.515.979 3.458.439Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 44.894.425 21.608.431TOPLAM VARLIKLAR57.410.404 25.066.870YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 49.779 717.705TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)49.779 717.705TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)57.360.625 24.349.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.349.165 19.121.466Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.039.779 5.110.276Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.971.681 117.423TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 57.360.625 24.349.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.811 0Temettü Gelirleri12 0 1.444Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.656.885 1.612.004Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 19.796.772 3.788.508Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.458.468 5.401.956Yönetim Ücretleri8 -313.314 -216.709Saklama Ücretleri8 -81.404 -57.337Denetim Ücretleri8 -7.080 -4.718Kurul Ücretleri8 -7.409 -4.369Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -193Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -9.482 -8.354ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-418.689 -291.680ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.039.779 5.110.276NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.039.779 5.110.276DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.039.779 5.110.276http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004797BIST