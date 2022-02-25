***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.072.843 0Net Dönem Karı (Zararı)15.310.293 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.299.199 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.379 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -15.294.820 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-30.088.316 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler48.320 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.136.636 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-30.077.222 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz12 4.379 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.688.768 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 30.688.768 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)615.925 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)615.925 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 615.925 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 615.925 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 45.431.456 0TOPLAM VARLIKLAR46.047.381 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 48.320 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)48.320 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)45.999.061 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.310.293 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)30.688.768 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 45.999.061 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.379 0Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 211.755 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 15.294.821 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.510.955 0Yönetim Ücretleri8 -143.979 0Saklama Ücretleri8 -40.620 0Denetim Ücretleri8 -7.080 0Kurul Ücretleri8 -3.377 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.139 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.467 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-200.662 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.310.293 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.310.293 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.310.293 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004798BIST