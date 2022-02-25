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***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 19:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.072.843 0
Net Dönem Karı (Zararı)
15.310.293 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.299.199 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.379 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.294.820 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.088.316 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
48.320 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.136.636 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.077.222 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 4.379 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.688.768 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 30.688.768 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
615.925 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
615.925 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 615.925 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 615.925 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 45.431.456 0
TOPLAM VARLIKLAR
46.047.381 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 48.320 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
48.320 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.999.061 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.310.293 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
30.688.768 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 45.999.061 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.379 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 211.755 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.294.821 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.510.955 0
Yönetim Ücretleri
8 -143.979 0
Saklama Ücretleri
8 -40.620 0
Denetim Ücretleri
8 -7.080 0
Kurul Ücretleri
8 -3.377 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.139 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.467 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-200.662 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.310.293 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.310.293 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.310.293 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004798


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Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,88 23,90 -0,25  
Gümüş Gr. 10,67 10,69 -0,19  
B. Petrol 93,47 93,47 -1,95  
Seans Raporu 18:05
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