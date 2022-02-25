***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 19:06
***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.796.217 541.790
Net Dönem Karı (Zararı)
202.307 335.945
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.474 -102.089
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -170.256 -152.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 159.782 50.466
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.433.733 155.774
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.171 3.076
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.722 -3.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.441.626 156.692
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.625.566 389.630
Alınan Temettü
12 11.238 79.346
Alınan Faiz
12 159.413 72.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.794.048 -855.242
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 578.103 588.660
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -2.372.151 -1.443.902
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.169 -313.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.169 -313.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.408 314.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.577 1.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.577 1.803
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 134.601 486.701
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 4.171 0
Finansal Varlıklar
9 228.148 1.477.456
TOPLAM VARLIKLAR
370.497 1.965.960
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6 2.024 5.746
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.024 5.746
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
368.473 1.960.214
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.960.214 2.479.511
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
202.307 335.945
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
578.103 588.660
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.372.151 -1.443.902
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 368.473 1.960.214
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 159.413 72.814
Temettü Gelirleri
12 11.238 79.346
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 242.670 304.840
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -159.782 -50.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.868 2.810
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
261.407 409.344
Yönetim Ücretleri
8 -43.567 -54.579
Saklama Ücretleri
8 -2.107 -2.840
Denetim Ücretleri
8 -7.080 -6.324
Kurul Ücretleri
8 -224 -365
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -714 -3.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.408 -4.910
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-59.100 -72.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
202.307 336.384
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 -439
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
202.307 335.945
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
202.307 335.945
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004799
BIST