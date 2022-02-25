***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.796.217 541.790Net Dönem Karı (Zararı)202.307 335.945NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.474 -102.089Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -170.256 -152.555Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 159.782 50.466İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.433.733 155.774Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.171 3.076Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.722 -3.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.441.626 156.692FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.625.566 389.630Alınan Temettü12 11.238 79.346Alınan Faiz12 159.413 72.814FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.794.048 -855.242Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 578.103 588.660Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit11 -2.372.151 -1.443.902YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.169 -313.452NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.169 -313.452DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.408 314.860DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.577 1.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.577 1.803Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7-17 134.601 486.701Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar6 4.171 0Finansal Varlıklar9 228.148 1.477.456TOPLAM VARLIKLAR370.497 1.965.960YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları0 0Diğer Borçlar6 2.024 5.746TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.024 5.746TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)368.473 1.960.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.960.214 2.479.511Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)202.307 335.945Katılma Payı İhraç Tutarı (+)578.103 588.660Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.372.151 -1.443.902TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 368.473 1.960.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 159.413 72.814Temettü Gelirleri12 11.238 79.346Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 242.670 304.840Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -159.782 -50.466Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7.868 2.810ESAS FAALİYET GELİRLERİ261.407 409.344Yönetim Ücretleri8 -43.567 -54.579Saklama Ücretleri8 -2.107 -2.840Denetim Ücretleri8 -7.080 -6.324Kurul Ücretleri8 -224 -365Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -714 -3.942Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.408 -4.910ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-59.100 -72.960ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)202.307 336.384FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 -439NET DÖNEM KARI (ZARARI)202.307 335.945DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)202.307 335.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004799BIST